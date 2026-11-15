ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل در دویست و شصتمین شب از حماسه خیابان فریاد وحدت و همدلی سر دادند.

صدای وحدت و همدلی ساکنان و گردشگران کیش در دویست و شصتمین شب از حماسه خیابان

صدای وحدت و همدلی ساکنان و گردشگران کیش در دویست و شصتمین شب از حماسه خیابان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل در دویست و شصتمین شب از حماسه خیابان با اهتزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر وحدت و همبستگی ملت ایران تاکید کردند.

شرکت کنندگان در اجتماع شبانه مردمی با فریاد‌های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، خشم و انزجار خود را از رژیم تروریستی امریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی نشان دادند.