به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مردم شهر‌های مختلف خراسان شمالی هر شب با شور و پیگیری مضاعف خود را به محل تجمع‌ها میرساند؛ حضوری که اگرچه طولانی شده، اما از انرژی و انگیزه آنها نکاسته است.

مردم مبعوث شده خراسان شمالی با حضور در دویست و شصتمین حضور شبانه خود ، همه حوداث رخ داده در جهان را ناشی جنگ طلبی و زیاده خواهی آمریکا و اسرائیل دانستند و گفتند اینکه رئیس جمهور خودخواه آمریکا هر روز سخن از پایان جنگ با ایران می زند برای آن است که قیمت نفت را با این سخنان پایین بیاورد و تاثیرش را بر اقتصاد جهان کم کند.