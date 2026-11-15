پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به مردم ولایی و مبعوث‌شده لرستان در شب ۲۶۰ خونخواهی امام مجاهد شهید در اجتماع شبانه مردم خرم‌آباد رونمایی شد.

رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به مردم ولایی و مبعوث‌شده لرستان

رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به مردم ولایی و مبعوث‌شده لرستان



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به مردم ولایی و مبعوث‌شده لرستان در شب ۲۶۰ خونخواهی امام مجاهد شهید و سنگر دفاع از ولايت و ایران اسلامی در اجتماع شبانه مردمی خیابان انقلاب خرم‌آباد رونمایی شد.

مردم ولایت‌مدار و انقلابی غیور لرستان در شب ۲۶۰ اجتماع مردمی دفاع از ایران اسلامی با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)ضمن بیعت با مقام معظم رهبری بر ادامه ی راه شهیدان انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت تأکيد کردند.

در قرار شبانه مردم خرم‌آباد در دفاع از میهن اسلامی، از پرچم اهدایی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مردم مبعوث شده استان رونمایی شد.