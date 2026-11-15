به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در یکشنبه ۲۴ آبان به شرح زیر است:

در دویست و شصتمین روز جنگ تحمیلی سوم همراه شما هستیم.

پاسخ ایران به تعرضات آمریکا خیلی وقته که ثابت شده. ما گفتیم که هیچ ضربه‌ای رو بی پاسخ نمیذاریم. این رو امروز سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حملات بامدادی سپاه به پایگاه بالگردی آمریکا در بحرین و نابودی رادار پدافندی اون گفته. البته سنتکام فرماندهی جنگی آمریکا در منطقه، هر بار مدعی میشه که حملات ایران رو، رهگیری کرده و هیچ خسارتی ندیدن. اما هر بار رسانه‌هایی مثل "واشنگتن پست" پیدا میشن که گزارش بدن ایران چطوری پایگاهاشونو زده یا چطور ترامپ درباره خسارات و تلفاتشون در جنگ دروغ گفته و مثل "وال استریت ژورنال" یا "ژاپن تایمز" که از زبان ساکنان محلی، از شنیده شدن صدای انفجار‌های مهیب در اثر حملات ایران خبر میدن.

پیام رسای افسران نخبه و جوان سپاه به دشمن با حملات بامدادی امروز، روشن بود برنامه آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و قاچاق نفت، با شکست مواجه شده. این شکست، اونقدر روشنه که "مایک آدامز" نویسنده و فعال رسانه‌ای آمریکایی نوشته: آمریکا هرگز تنگه هرمز رو کنترل نخواهد کرد و تا زمانی که نیروی دریایی آمریکا منطقه رو ترک نکنه، جریان عادی انرژی احیا نخواهد شد. اما سخنگوی وزارت خارجه، امروز نکته مهم دیگه‌ای هم داشت. آقای بقائی گفت: اون دسته از کشورای منطقه که به دشمن آمریکایی - صهیونی ایران کمک کردن، در قبال جنایاتشون مسئولن و ایران مطالبه غرامت داره. البته مسئولیت این کشورا در قبال همدستی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، فقط به جنگ علیه ایران محدود نمیشه. اونا در جنایاتی که رژیم صهیونی و آمریکا در منطقه ما از جمله غزه مرتکب شدن و اوضاع رقت انگیز این روزای مردم غزه ناشی از همدستی آشکار و پنهان اونا با جنایتکاراسْ باید پاسخگو باشن.

مطالبه‌ای که در اجتماعات شبانه مردم ایران هم برای همبستگی با مردم غزه که در سرما و سیل موندن شنیده میشه. این اجتماعات شبانه خیابانی ملت مبعوث در کنار دیپلماسی و میدان نظامی، سه ضلع مثلثی ان که هرکدوم، بخشی از قدرت ایران رو میسازه. ضلع خیابان، نزدیک ۹ ماهه که پشتوانه‌ای شده برای دو ضلع دیگه قدرت ملی در مقابل یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ. رئیس مجلس از این ایستادگی‌های ملی و مقاومت مردم، تشکر کرده و گفته: ضلع دیپلماسی برای خروج از وضع نه جنگ نه صلح و برای پایان دائم جنگ، هفت شرط رو برای آمریکا مشخص کرده که اگه آمریکا بپذیره، راه توافق بازه، در غیر این صورت در ضلع سوم مقاومت ایران، نیرو‌های مسلح جغرافیای نبرد رو مشخص میکنن. جغرافیایی که با رونمایی از شهر جدید موشکی ایران حالا برای تحلیلگران بین المللی، ثابت شده میتونه تا پایگاه‌های دشمن در اروپا هم گسترش پیدا کنه. مثل "چاس فِریمَن" سفیرپیشین آمریکا در عربستان که افزایش برد موشکای ایران تا اروپا نظرش رو جلب کرده و به دولت ترامپ هشدار داده که دست از محاصره ایران یا اقدام نظامی جدید برداره؛ چرا که هرگونه تبادل آتش، آمریکا رو در سطح جهانی، بیشتر از این تضعیف میکنه.

راستی! جبهه یمن هم از پیروزی‌های رزمندگان یمنی در جبهه‌های شرق باب المندب، خبرای خوبی داشت.