به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کتاب «تا ملکوت» اثر نویسنده و محقق حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس شریفیان آرانی، با نگاهی به مکتب اهل بیت علیه‌السلام از لحظه نوشتن وصیت‌نامه و آماده‌سازی روح تا آداب حساس همراهی با محتضر و غسل، کفن و دفن و حتی وظایف اخلاقی بازماندگان را با دقتی ستایش کردنی بررسی می‌کند.

این کتاب فراتر از یک دستورالعمل فقهی، پیامی از تسلی و امید است، یادآوری می‌کند که با رعایت حقوق‌الله و حقوق‌الناس و با تکیه بر آموزه‌های معنوی، می‌توان این لحظه دشوار را به پلی برای رسیدن به سعادت تبدیل کرد.

کتاب «تا ملکوت» که در اندازه رقعی از انتشارات دژبرار چاپ شده، دارای چهار بخش شامل در آستانه ملکوت (آمادگی برای گذار)، در آغوش ملکوت (غسل، کفن و دفن)، در سرای باقی (اعمال پس از دفن) و وظایف بازماندگان است.

این کتاب همراهی است پدرانه و پر از آرامش برای لحظاتی که انسان در برابر عظمت جدایی قرار می‌گیرد، اگر می‌خواهید بدانید چگونه در لحظات حساس فقدان، با آگاهی، وقار و رعایت شریعت در کنار عزیزان خود باشید؟ کتاب «تا ملکوت» راهنمای شما است.