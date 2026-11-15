رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌ شرقی از صدور هشدار نارنجی برای بخشهایی از استان خبر داد و گفت: بارش باران و برف در مناطق سردسیر و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان، این سامانه از صبح دوشنبه ۲۵ آبان آغاز می‌شود و تا شب سه‌شنبه ۲۶ آبان فعال خواهد بود.

وی با بیان اینکه کلیبر و نیمه شمالی و شرقی استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرد افزود: رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، بارش برف در نقاط سردسیر، کاهش محسوس دما و پدیده مه از مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این مناطق است.

رئیس اداره پیش‌بینی وضع هوای آذربایجان‌ شرقی با تشریح پیامد‌های احتمالی این سامانه بارشی گفت: اختلال در حمل‌ونقل و تردد جاده‌ای، جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کاهش شعاع دید از جمله مخاطرات این شرایط جوی است.

امیدفر ادامه داد: در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات وجود دارد.

وی خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی را از دیگر پیامد‌های احتمالی فعالیت این سامانه برشمرد و خاطرنشان کرد: در نقاط سردسیر، احتمال قطعی حامل‌های انرژی و اختلال در فعالیت‌های عمرانی نیز وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هوای استان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت این سامانه بارشی اظهار کرد: شهروندان باید هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط کنند و تجهیزات زمستانی، زنجیرچرخ و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

وی افزود: در مناطق سردسیر از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انجام سفر‌های غیرضروری خودداری شود و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی نیز به زمان مناسب‌تری موکول شود.

امیدفر همچنین بر ضرورت احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و آماده‌باش شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آبرو‌ها تأکید کرد.