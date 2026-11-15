به دلیل استقبال مخاطبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به دلیل استقبال مخاطبان، نمایش محرمانه تا ۲۸ آبان، ساعت ۱۸:۳۰، در جوار آستان مقدس حضرت زینب (س)، خواهر امام رضا (ع) برای مخاطبان اجرا می‌شود.

این نمایش برای دومین سال متوالی و پس از استقبال مخاطبان در دوره گذشته، با ظرفیت پذیرش ۲ هزار نفر در هر سانس و با هدف بازخوانی مقطعی حساس از تاریخ اسلام روی صحنه رفته است.

در این اثر، بخشی از تاریخ اسلام از زبان سلمان فارسی، صحابی پیامبر اکرم (ص)، روایت می‌شود و با توجه به هم‌زمانی اجرا با ایام فاطمیه، بخش مهمی از نمایش به عهد تاریخی سلمان در دفاع از حریم ولایت و روایت مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) اختصاص دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت بلیط به تارنمای Mahramane.com مراجعه کنند.