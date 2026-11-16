رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان گفت: حدود ۱۳.۸ درصد جمعیت بزرگسال استان به دیابت مبتلا هستند و کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد بیماران به کنترل مطلوب این بیماری دست یافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور سیاوش، ضرورت مدیریت و کنترل دیابت، شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر و انجام غربالگری به‌موقع را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری و مقابله با این بیماری دانست.

وی با تأکید بر ضرورت مراقبت مستمر از بیماران دیابتی افزود: پیگیری منظم روند درمان و کنترل عوامل خطر، از جمله قند و چربی خون و فشار خون، در کاهش عوارض بیماری نقش مهمی دارد.

رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، دسترسی عادلانه و پایدار به داروها، تجهیزات پزشکی و خدمات مراقبتی را از دیگر اولویت‌های مدیریت دیابت عنوان کرد.

سیاوش با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در پیشگیری از دیابت گفت: تشخیص به‌موقع، مراقبت مستمر و مشارکت همه بخش‌های جامعه، از عوامل مؤثر در کنترل این بیماری است.