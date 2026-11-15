براساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، حاجیه خانم ماهزاده جلیلی، مادر شهید والامقام غفور جلیلی در شهرستان مسجدسلیمان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم ماهزاده جلیلی، مادر شهید غفور جلیلی، روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در شهرستان مسجدسلیمان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ساعت ۸ صبح در گلزار کلگه با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

شهید غفور جلیلی در روز ۳۰ مهر سال ۶۲ براثر حمله موشکی به شهرستان مسجدسلیمان به فیض شهادت نائل آمد .