مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای ۱۴.۷ هزار میلیارد ریال عملیات امانی با ماشین آلات و توان اجرایی راهداری استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای مجموعه‌ای از عملیات امانی در شهرستان‌های استان با تکیه بر ماشین‌آلات و توان اجرایی راهداری خبر داد.

ارسلان شکری با اشاره به اهمیت اجرای مستقیم پروژه‌ها بدون وابستگی کامل به پیمانکاران، اظهار کرد: این روش علاوه بر افزایش سرعت عملیات، امکان واکنش سریع‌تر به نیازهای جاده‌ها و شرایط بحرانی را فراهم می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: مجموع ارزش روز عملیات امانی اجراشده به ۱۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال می‌رسد که شامل ۱۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری سنگی، ۹ هزار کیلومتر-ماه تسطیح و رگلاژ راه‌های روستایی و مرزی، ۲۴۰ هزار مترمکعب رفع افتادگی شانه راه و یک میلیون و ۳۵۰ هزار مترمربع اصلاح شیروانی‌ها است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۲۰ نقطه پرتگاهی ایمن‌سازی، ۳۰ نقطه حادثه‌خیز مصوب محلی ساماندهی، ۷ هزار و ۸۰۰ تن چاله‌پرکنی در محورها و ۳ هزار کیلوگرم لکه‌گیری با آسفالت سرد کیسه‌ای انجام شده و ۷ کیلومتر راه روستایی نیز برای آسفالت آماده و ۱۰ دستگاه پل با دهانه‌های ۲ تا ۴ متری احداث شده است.

شکری با اشاره به اقدامات شاخص شهرستانی گفت: در محورهای مهاباد–سردشت، مهاباد–میاندوآب و مهاباد–ارومیه، ۱۱ کیلومتر عملیات تعریض، جداسازی و روشنایی نقطه‌ای با همکاری نهادهای محلی اجرا شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل سابقه رانش در سه نقطه از محور سردشت–مهاباد (محدوده پلیس‌راه) و پیش‌بینی بارش‌های شدید، ۴ کیلومتر از جاده قدیم این مسیر با بیش از ۸۰ هزار مترمکعب خاکبرداری (۴۰ درصد سنگی) به‌عنوان مسیر پشتیبان احیا شد و ۶ کیلومتر از محور سردشت–بیوران–کیله منتهی به مرز کیله نیز به صورت امانی تعریض گردید.