به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت صلح و سازش و نهاد‌های صلحی اظهار داشت: شورا‌های حل اختلاف سال گذشته به بیش از ۲۱۰ هزار فقره پرونده رسیدگی کردند که از این تعداد ۱۱۰ هزار فقره پرونده مورد مصالحه قرار گرفت و امسال هم به ۱۷۰هزار پرونده رسیدگی که منجر به صلح و سازش در ۸۵ هزار فقره پرونده شد.

محمد علی نژاد در ادامه با اشاره با آمار هفت ماهه استان گفت: در هفت ماهه امسال۲۵ فقره پرونده قتل منجر به اخذ رضایت و نجات جان محکومین به قصاص شده است. وی افزود: در بحث آزادی زندانی از ابتدای سال تاکنون تعداد ۲۳۹ نفر نیز با وساطت شورا‌های حل اختلاف از بند زندان آزاد شده‌اند.

مقام ارشد قضایی استان بر آموزش، توانمندسازی و افزایش مشارکت‌های مردمی در حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات تاکید و بر استفاده از ظرفیت شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی همچون شورا‌های حل اختلاف، داوران و صلحیاران تاکید کرد.