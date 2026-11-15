بنا بر اعلام هواشناسی استان با عبور امواج ناپایدار از جو منطقه، زنجانی‌ها طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه شاهد بارش‌های پراکنده باران و برف و کاهش نسبی دما خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ کارشناس هواشناسی استان زنجان گفت: از روز دوشنبه با ورود و عبور امواج از جو منطقه، وضعیت جوی استان تغییر خواهد کرد.

قدیمی افزود: پیش‌بینی می‌شود آسمان استان در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه نیمه‌ابری تا ابری باشد و در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات و مناطق شمالی و شرقی، شاهد بارش‌های ضعیف و پراکنده باران و برف باشیم.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی که تا روز سه‌شنبه معتبر است افزود: رخداد مه‌آلودگی در ساعات شب تا اوایل صبح و کولاک برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست؛ بنابراین به رانندگان توصیه می‌شود از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، حتماً تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

کارشناس هواشناسی استان زنجان گفت: همچنین از نظر دمایی، روند کاهش نسبی دما در استان از فردا آغاز خواهد شد.