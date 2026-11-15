مرحله اجرایی طرح جامع و توسعه پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر با تحویل زمین به پیمانکار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای آغاز عملیات اجرایی طرح جامع و توسعه پایانه مرزی تمرچین، زمین اجرای طرح به پیمانکار تحویل و فرآیند تجهیز کارگاه آغاز شد.

این اقدام با حضور کارشناسان فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیر پایانه مرزی تمرچین، نمایندگان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی و مدیر اجرایی پروژه انجام گرفت.

با تحویل زمین و آغاز تجهیز کارگاه، زمینه برای شروع مراحل اجرایی این پروژه فراهم شده است؛ طرحی که با هدف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی و بهبود خدمات در پایانه مرزی تمرچین دنبال می‌شود.