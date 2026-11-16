به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سردار نظری در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله قاطع با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، مرزبانان استان با همکاری و هماهنگی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی در هفته گذشته، طی چهار مأموریت جداگانه موفق شدند در مجموع ۳۱ کیلو ۴۲۸ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و چهار نفر از عوامل مرتبط با این پرونده‌ها را دستگیر کنند.

وی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه‌های انتظامی و مرزبانی در مقابله با قاچاق مواد مخدر، افزود: همکاری هدفمند و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک، نقش مؤثری در شناسایی و برخورد با عناصر قاچاق و ناامن‌کنندگان جامعه دارد.

فرمانده مرزبانی خراسان شمالی در پایان بر استمرار اقدامات عملیاتی و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد.