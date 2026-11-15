به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بردسکن گفت: خیران نیک‌ اندیش این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون، ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در طرح «قرض ماندگار» مشارکت کرده‌ اند که با تخصیص سه برابری منابع از سوی کمیته امداد، زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌ الحسنه به خانواده‌های نیازمند فراهم می‌ شود.

جواد حسن‌زاده افزود: طرح «قرض ماندگار» با هدف ترویج فرهنگ انفاق، تقویت مشارکت‌ های مردمی، توانمندسازی خانواده‌ های تحت حمایت و گره‌ گشایی از مشکلات نیازمندان اجرا می‌ شود.

وی ادامه داد: بر اساس ساز و کار این طرح، به ازای هر مبلغی که خیران اهدا می‌ کنند، سه برابر آن از محل منابع داخلی صندوق امداد توسط مرکز تخصیص می‌ یابد تا در مجموع منابع بیشتری برای پرداخت تسهیلات قرض‌ الحسنه به نیازمندان فراهم شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بردسکن با اشاره به زمینه‌ های پرداخت این تسهیلات گفت: کمک به تأمین هزینه‌ های درمان، تهیه جهیزیه و ساخت یا تعمیر مسکن از جمله مواردی است که تسهیلات این طرح برای رفع مشکلات خانواده‌ های نیازمند در نظر گرفته شده است.