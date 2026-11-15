به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهردار ارومیه از پیشرفت پروژه‌های مهم عمرانی و ترافیکی شهر، تداوم نهضت آسفالت و توسعه زیرساخت‌های خدماتی خبر داد و گفت: مدیریت شهری با اولویت‌بندی طرح‌های اثرگذار و تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های شهری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی را دنبال می‌کند.

آیدین رحمانی رضائیه با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های کلان عمرانی اظهار کرد: تقاطع چهارسطحی آذربایجان با بیش از ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه تکمیل قرار دارد و عملیات اجرایی آخرین پل این مجموعه، B5، با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد در حال انجام است.

وی همچنین کمربندی دوم ارومیه را از طرح‌های مهم توسعه شبکه ارتباطی شهر عنوان کرد و افزود: قطعه نخست این پروژه به پیشرفت ۷۵ درصدی رسیده و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر از مسیر آن آسفالت شده است. عملیات اجرایی قطعه سوم نیز با اجرای مراحل زیرسازی، جدول‌گذاری و شیب‌بندی ادامه دارد.

شهردار ارومیه با اشاره به روند اجرای تقاطع غیرهمسطح مخابرات بیان کرد: این پروژه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۲ درصد در حال اجراست و هم‌زمان عملیات احداث پایه‌ها، کوله‌ها و آماده‌سازی عرشه‌های پیش‌ساخته آن دنبال می‌شود.

رحمانی رضائیه در ادامه، بهسازی معابر را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و گفت: سال گذشته بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع از معابر شهری ارومیه آسفالت شد و امسال نیز با وجود شرایط جنگی و مشکلات و محدودیت‌های موجود، عملیات آسفالت‌ریزی با جدیت ادامه یافته و در هفت‌ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون مترمربع از معابر شهری آسفالت شده است.

وی همچنین از پیشرفت طرح‌های ساماندهی آب‌های سطحی خبر داد و افزود: در پروژه کانال سنگی فدائیان اسلام، تاکنون حدود ۵۰۰ متر از مسیر یک‌هزار و ۲۰۰ متری احداث و پوشش بتنی شده است. عملیات اجرایی کانال شهید آیدین کریمی در بلوار باغ رضوان نیز ادامه دارد.

شهردار ارومیه توسعه زیرساخت‌های ایمنی و خدماتی را از دیگر محورهای برنامه‌های عمرانی شهر برشمرد و اظهار کرد: عملیات احداث ساختمان‌های جدید آتش‌نشانی در محلات چلوچاپان و بادکی آغاز شده و پروژه ساحل‌سازی رودخانه شهرچای در محدوده کهرم نیز با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال اجراست.

رحمانی رضائیه در پایان تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری، پیشبرد هم‌زمان پروژه‌های بزرگ زیرساختی و طرح‌های محله‌محور است تا ضمن بهبود شبکه ارتباطی و کیفیت معابر، زمینه توزیع مناسب‌تر خدمات و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف ارومیه فراهم شود.