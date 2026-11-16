به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ یارمحمدیان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان اعلام کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی مجوز‌های کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مهرماه، ۹۹ هزار و ۲۸ درخواست صدور مجوز کسب‌وکار در استان اصفهان ثبت شده که از این تعداد، ۵۷ هزار و ۱۷۵ درخواست به صدور مجوز منجر شده است.

وی افزود: نسبت صدور مجوز به کل درخواست‌های ثبت‌شده در این مدت حدود ۵۷ درصد بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین با اشاره به بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان گفت: شاخص پاسخگویی دستگاه‌های صادرکننده مجوز در استان، در پایان مهرماه به حدود ۹۹ درصد رسید که بالاترین میزان ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون است.

یارمحمدیان با اشاره به یکی از اقدامات مؤثر در افزایش این شاخص افزود: در مهرماه امسال، درخواست‌های صدور مجوز در بخش کشاورزی که با تأخیر مواجه شده و همچنان در مرحله بررسی دستگاه صادرکننده قرار داشتند، به‌صورت خودکار صادر شدند.

وی تاکید کرد: اجرای این سازوکار موجب شد شاخص پاسخگویی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به ۱۰۰ درصد برسد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوزها، کاهش زمان انتظار متقاضیان، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و اجرای الزامات قانونی درگاه ملی مجوز‌ها را از مهم‌ترین محور‌های بهبود فضای کسب‌وکار استان دانست و بر تداوم نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.