مادر شهید رمضانعلی کریمی در فرخ شهر آسمان شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت:شهید رمضانعلی کریمی در پانزدهم دی ماه ۱۳۴۴ در شهر فرخ شهر دیده به جهان گشود.

خسروی افزود:رمضانعلی دانش آموز ســوم متوسطه در رشته برق صنعتی بود. به دلیل علاقه و اشتیاق وافرش به حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و ادای دین به اسلام ناب محمدی (ص) و انقلاب اسلامی ایران، از طرف بسیج فرخ شهر در جبهه‌ها حضور یافت.

وی در هجدهم اسفندماه ۱۳۶۲ در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهد شیرین شهادت را نوشید.

مزار مطهر او در بهشت صالح زادگاهش (فرخ شهر) قرار دارد.