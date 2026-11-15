جمعی از متقاضیان مسکن ملی نیشابور، مربوط به بلوک های بنیاد مسکن، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده متقاضیان مسکن ملی نیشابور گفت: متقاضیان واحدهای مسکن ملی نیشابور که ساخت آنها در تعهد بنیاد مسکن است، به علت مشکلات و کمبودهای عدیده و کم کاری متولیان، بسبار ناراضی و معترض هستند.

آقای فاضل ادامه داد: این متقاضیان از سال ۹۹ ثبت نام و آورده مالی خود را در بازه های زمانی معین پرداخت کرده اند و قرار بر این بوده است که واحد‌های خود را در سال ۱۴۰۲ بصورت کامل تحویل بگیرید اما با گذشت ۳ سال از موعد مقرر، هنوز تعداد زیادی از واحدها تکمیل و تحویل نشده است.

وی ادامه داد: تعدادی از واحد‌های تحویل شده نیز بصورت ناقص و با مشکلاتی از قبیل فعال نبودن آسانسور، نصب نشدن تجهیزات برقی، جدول کشی نشدن و آسفالت معابر تحویل داده شده اند که از مسئولان می خواهیم پاسخگوی همه این کاستی ها و زیان تاخیر در تحویل واحدها باشند.

وی افزود: تعیین نشدن قیمت تمام شده واحدها و تحمیل افزایش هزینه های ساخت واحدها به متقاضیان و همچنین شفاف نبودن وضعیت مالی متولیان از دیگر مشکلات موجود است.

در ادامه مدیر اجرایی طرح بنیاد مسکن نیشابور نیز گفت: بنیاد مسکن نیشابور، ساخت ۴۶۳ واحد مسکن ملی را در تعهد خود دارد و بعد از زمان شروع طرح در سال ۱۴۰۱ تا کنون، ۱۷۰ واحد تحویل متقاضیان شده است و تا پایان آذرماه امسال نیز ۶۷ واحد جدید و تا پایان سال جاری نیز در صورت همکاری متقاضیان، ۶۰ واحد دیگر تکمیل و تحویل می شود.

وی با بیان اینکه باقیمانده واحدها نیز پس از تعیین قیمت توسط شورای مسکن استان و با پرداخت به موقع آورده مالی متقاضیان، ساخته و تحویل می شود، افزود: کاستی ها و نواقص واحدهای تحویل شده فعلی به متقاضیان نیز تا پایان آذر ماه امسال بطور کامل، برطرف خواهد شد.

مهدیان تصریح کرد: کل واحد‌های مسکن ملی نیشابور در همه طرح ها ونهادها، ۴ هزار و ۷۰۰ واحد است که تا کنون ۵۱۷ واحد آن تحویل شده که نیمی از این تعداد، مربوط به واحد‌های بنیاد مسکن شهرستان است.