۲ هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم و ۶۵ بسته معیشتی ، با مشارکت خیران و نیکوکاران بین خانواده‌های ایتام و نیازمندان شهرستان فلاورجان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فلاورجان گفت: این اقلام در قالب پویش مواسات و خدمت بی‌منت با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند تهیه و توزیع شده است.

اکبر میرمحمدصادقی افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم به همراه ۶۵ بسته معیشتی شامل برنج، حبوبات، رب گوجه‌فرنگی، سویا، ماکارونی و روغن در مجموع با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون تومان کمک خیران میان خانواده‌های تحت حمایت و نیازمندان توزیع شد.

وی همچنین از عیادت بیماران تحت حمایت کمیته امداد خبر داد و گفت: جمعی از مددکاران این نهاد با حضور در منازل بیماران، ضمن دلجویی، مشکلات و درخواست‌های آنان را بررسی و برای پیگیری و مساعدت لازم اقدام کردند.

رئیس کمیته امداد فلاورجان افزود: در جریان این دیدارها، یک بسته معیشتی به ارزش ۹ میلیون تومان نیز به یکی از خانواده‌های مورد دیدار اهدا شد.

میرمحمدصادقی با تأکید بر تداوم برنامه‌های حمایتی و مشارکت خیران، ترویج فرهنگ مواسات، انفاق و دستگیری از نیازمندان با الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را از اهداف اجرای این برنامه‌ها عنوان کرد.