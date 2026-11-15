به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان میاندوآب از شناسایی و دستگیری تعدادی صیاد متخلف در منطقه حفاظت‌شده تالاب نوروزلو و کشف ۴۰۰ متر تور دام خبر داد.

موسی جسور گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های میاندوآب و چهاربرج در جریان گشت و کنترل منطقه حفاظت‌شده تالاب نوروزلو، تعدادی از صیادان متخلف را شناسایی و دستگیر کردند. در این عملیات، چهار رشته تور دام به مجموع متراژ ۴۰۰ متر به همراه سایر ادوات و تجهیزات صیادی کشف و ضبط شد.

وی افزود: این اقدام در راستای پیشگیری از صید غیرمجاز آبزیان، حفاظت از زیستگاه‌های آبی و صیانت از تنوع زیستی تالاب نوروزلو انجام گرفت.

جسور با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از تالاب‌ها خاطرنشان کرد: حفاظت از تالاب‌ها و منابع طبیعی مسئولیتی همگانی است و گزارش به‌موقع تخلفات زیست‌محیطی از سوی شهروندان، نقش مؤثری در صیانت از این سرمایه‌های طبیعی دارد.