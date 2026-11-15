به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل انتقال خون لرستان گفت: بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی می‌تواند به ارتقای مدیریت شبکه اهدای خون استان و بهبود فرایند جذب اهداکنندگان کمک کند.



علی سوری با اشاره به اختتامیه رویداد تخصصی برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی با مشارکت دانشجویان نخبه دانشگاه‌های استان افزود: اداره‌کل انتقال خون لرستان در زمینه جذب اهداکننده و تأمین خون و فرآورده‌های خونی برای مراکز درمانی استان و همچنین ارسال خون به سایر استان‌ها، با مشارکت و ایثار مردم لرستان عملکرد قابل توجهی داشته است.



وی افزود: استفاده از فناوری هوش مصنوعی در مدیریت شبکه اهدای خون، زمینه ارتقای خدمات‌رسانی را فراهم می‌کند و طرح‌های ارائه‌شده در این رویداد، به‌عنوان طرح پایلوت در لرستان اجرا و در ادامه به سراسر کشور گسترش داده شوند.



سوری با اشاره به مشارکت تیم‌های دانشجویی در این رویداد گفت: هفت تیم از دانشجویان نخبه در این رقابت حضور داشتند که سه تیم برتر انتخاب شدند و محصولات ارائه‌شده از سوی این تیم‌ها ظرفیت صنعتی‌سازی و بهره‌برداری عملیاتی را دارند.



مدیرکل انتقال خون لرستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان در توسعه ی اهدای خون افزود: با اجرای ایده‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، زمینه افزایش مشارکت بانوان و جوانان در اهدای خون در ماه‌ها و سال‌های آینده فراهم شود.









