به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ برتر فوتسال ۱۴۰۵ پس از وقفه‌ای ۱۵ روزه‌ای که برای برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال ایران به وجود آمده بود، عصر امروز (یکشنبه) با برگزاری دیدار‌های هفته یازدهم رقابت‌ها از سر گرفته شد که نتایج دیدار‌های این هفته به شرح زیر است:

فولاد زرند ایرانیان صفر - مس سونگون ورزقان ۵

سن‌ایچ ساوه یک - دلسوختگان قم ۲

پالایش نفت شازند یک - پالایش نفت اصفهان صفر

پردیس شهید شیری قزوین ۲ - نگین تندیس قرچک ۳

گیتی‌پسند اصفهان ۵ - فولاد هرمزگان صفر

پالایش نفت بندرعباس ۴ - شهرداری ساوه یک

بازرگانی دائم پناه مشهد ۲ - گهر زمین سیرجان ۳

گهر زمین به سختی بر تیم سیزدهم جدول غلبه کرد و با ۲۹ امتیاز صدرنشین ماند. پالایش نفت بندرعباس با ۲۶ امتیاز در رتبه دوم ایستاده و مس سونگون با ۲۴ امتیاز، جایگاه سوم جدول را حفظ کرد. گیتی‌پسند با ۱۹ امتیاز توانست جای فولاد هرمزگان را در رده پنجم جدول بگیرد.

تیم پردیس شهید شیری که هنوز امتیازی کسب نکرده، در قعر جدول روزگار می‌گذراند و بازرگانی دائم پناه با ۴ امتیاز، در جایگاه سیزدهم جای دارد.