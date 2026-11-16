به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، علوی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در آیین نواختن زنگ ایمنی در دبیرستان دانش بجنورد با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و الزامات زندگی اجتماعی گفت: رشد و پیشرفت در تمامی عرصه‌های زندگی نیازمند قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری و توجه به اصول و الزامات است و دانش‌آموزان باید فرصت‌های ارزشمند دوران تحصیل را برای یادگیری، کسب تجربه و ساختن آینده‌ای روشن غنیمت بشمارند.

وی با اشاره به پیامد‌های تلخ بی‌احتیاطی و رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی افزود: گاهی یک لحظه غفلت و بی‌توجهی به قوانین می‌تواند موجب از دست رفتن دوستان و عزیزان ما شود ؛ از این‌ رو توجه به ایمنی و رعایت حقوق دیگران باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از رفتار اجتماعی تبدیل شود.

علوی‌مقدم با ابراز امیدواری نسبت به آینده دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی صحیح از بستر آموزش و پرورش آغاز می‌شود و هر اندازه آگاهی، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری در نسل آینده تقویت شود، جامعه‌ای ایمن‌تر و آرام‌تر خواهیم داشت.

علی متقیان، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز با گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان سوانح جاده‌ای گفت: بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی نتیجه بی‌مسئولیتی، غفلت و رعایت نکردن قوانین است؛ حوادثی که علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی، پیامد‌های عمیق اجتماعی و عاطفی برای خانواده‌ها به همراه دارد.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری کودکان، نوجوانان و جوانان در سوانح رانندگی افزود: گروه سنی ۵ تا ۲۲ سال از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر در حوادث ترافیکی هستند و این موضوع ضرورت آموزش اصول ایمنی و تقویت فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه را از دوران کودکی و نوجوانی دوچندان می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: از دوچرخه و موتورسیکلت تا سایر وسایل نقلیه، استفاده نادرست و بی‌توجهی به نکات ایمنی می‌تواند زمینه‌ساز حوادث ناگوار شود و به‌ویژه در استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت باید آموزش، نظارت و رعایت مقررات با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

متقیان با تأکید بر جایگاه مدرسه در ترویج فرهنگ ایمنی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش رسالت دارد نسلی آگاه، قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر تربیت کند و نواختن زنگ ایمنی، فرصتی برای یادآوری ارزش جان انسان‌ها و تبدیل آگاهی به رفتار صحیح در زندگی روزمره است.

سرهنگ رضایی‌نسب، رئیس پلیس راهور خراسان شمالی نیز در این مراسم با هشدار نسبت به خطرات استفاده غیراصولی از موتورسیکلت گفت: موتورسیکلت مانند چاقویی باز است که کوچک‌ترین غفلت در استفاده از آن می‌تواند حادثه‌ای تلخ و جبران‌ناپذیر رقم بزند.

وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی افزود: پیشگیری از سوانح ترافیکی نیازمند توجه همگانی به اصول ایمنی، پرهیز از رفتار‌های پرخطر و تقویت فرهنگ احترام به قانون است و دانش‌آموزان می‌توانند با انتقال آموزه‌های ایمنی به خانواده‌ها، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی ایفا کنند.

نواختن زنگ ایمنی در دبیرستان دانش بجنورد