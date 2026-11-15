الیاس پرهیزکار با درخشش در رقابت‌ های جودو، نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در جام آزاد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را در مسکو به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، در نخستین روز رقابت‌ های جودو جام آزاد شانگهای، الیاس پرهیزکار نماینده وزن ۸۱- کیلوگرم کشورمان، پس از پیروزی مقابل حریفی از روسیه در مرحله نیمه‌ نهایی، در دیدار فینال نیز جودوکاری از تاجیکستان را شکست داد و با کسب عنوان قهرمانی، نخستین مدال طلای کاروان ایران در این دوره از مسابقات را به ارمغان آورد.

الیاس پرهیزگار، جودوکار ۲۵ ساله تیم ملی جودو ایران و اهل خراسان رضوی است و برادرش علی پرهیزگار و پدرش بهروز پرهیزگار نیز در رشته جودو فعالیت دارند.