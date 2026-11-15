به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه از شناسایی و دستگیری دو نفر به اتهام شکار غیرمجاز در محدوده سواحل پادگان المهدی خبر داد.

بهزاد شیرپنجه گفت: مأموران یگان حفاظت سیار اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، دو نفر را که به‌منظور شکار غیرمجاز وارد بستر پارک ملی شده بودند، در محدوده سواحل پادگان المهدی شناسایی و دستگیر کردند.

وی با تأکید بر ممنوعیت شکار و صید در محدوده پارک‌های ملی افزود: ورود غیرمجاز و هرگونه اقدام به شکار و صید در این مناطق ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد می‌شود. افراد متخلف پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

شیرپنجه از شکارچیان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ورود غیرمجاز و هرگونه اقدام به شکار و صید در پارک ملی دریاچه ارومیه خودداری کنند و خاطرنشان کرد: حفاظت از این پارک ملی و تنوع زیستی آن، با نظارت مستمر محیط‌بانان و برخورد قانونی با تخلفات دنبال می‌شود.