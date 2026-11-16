۷۳ انبار اختصاصی در استان فعال است و توسعه این ظرفیت‌ها نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های انبارداری، تسریع ترخیص کالا و تسهیل فرآیند‌های تجاری دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل گمرک استان اصفهان از اجرای برنامه‌هایی برای تسهیل فرآیند‌های تجاری، کاهش هزینه‌های صاحبان کالا و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: توسعه انبار‌های اختصاصی، شناسایی فعالان اقتصادی مجاز و تسریع در تشریفات گمرکی از مهم‌ترین اقدامات این مجموعه است.

رسول کوهستانی، ساماندهی انبار‌های عمومی و تبدیل برخی از آنها به انبار‌های اختصاصی را از دیگر اقدامات گمرک استان برشمرد و افزود: استقرار نیرو‌های گمرکی در مناطق مختلف استان نیز با هدف دسترسی آسان‌تر فعالان اقتصادی به خدمات گمرکی انجام شده است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان همچنین از شناسایی و ارزیابی شرکت‌های فعال اقتصادی و مجاز خبر داد و گفت: شرکت‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان فعالیت تجاری، نداشتن بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی، رعایت ضوابط قانونی و وضعیت اشتغال ارزیابی می‌شوند تا واحد‌های واجد شرایط از تسهیلات و امتیازات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

کوهستانی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان اظهار داشت: ثبات مقررات تجاری، تعیین تکلیف سهمیه‌های ارزی و تسهیل فرآیند‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا از جمله الزامات تأمین به‌موقع مواد اولیه و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی، تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی افزود: با وجود این چالش‌ها، صادرات از گمرکات استان اصفهان در شش‌ماهه نخست سال از نظر وزنی ۳۳ درصد و از نظر ارزش ۴۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌تواند به تسهیل تجارت قانونی و بهبود فضای کسب‌وکار استان کمک کند.

کوهستانی تأکید کرد: کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی، حمایت از تولید و صادرات و ارائه خدمات مطلوب‌تر به صاحبان کالا و بازرگانان از اهداف اصلی گمرک استان است.