استاندار قم از ممنوعیت فروش دخانیات در فضا‌های اطراف مدارس خبر داد و افزود: نه تنها مغازه‌های دخانیات که سوپرمارکت‌های نزدیک مدارس هم مجاز به فروش دخانیات نیستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: از آنجا که مدارس نقش مهمی در آشنایی دانش آموزان نسبت به آسیب‌های اجتماعی دارند در این جلسه مصوب شد ضمن توجه به اعتبارات لازم و هماهنگی‌های انجام شده، کلاس‌های آموزشی و تفریحی برای دانش آموزان مدارسی که در معرض آسیب پذیری هستند برگزار شود.

اکبر بهنام جو همچنین از ممنوعیت فروش دخانیات در فضا‌های اطراف مدارس خبر داد و افزود: نه تنها مغازه‌های دخانیات که سوپرمارکت‌های نزدیک مدارس هم مجاز به فروش دخانیات نیستند.

وی گفت: در صورت مشاهده فروش دخانیات، در مرحله اول تذکر و در مرحله بعدی با فروشندگان برخورد جدی و قاطع خواهد شد.

استاندار توجه به اوقات فراغت دانش آموزان را از دیگر راه‌های جلوگیری از گرایش دانش آموزان نسبت به به مواد مخدر دانست و افزود: در این جلسه مقرر شد با همکاری شهرداری، سرانه فضایی ورزشی محلات افزایش یابد.

بهنام جو در ادامه از عنایت خاص رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تبدیل دهکده وسف به اردوگاه تفریح آموزشی ویژه دانش آموزان استانی و ملی خبر داد و افزود: اردوگاهی هم امسال از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان کهک خریداری و در حال آماده سازی است.