مستند تنها در ماووت به کارگردانی محمد عقیلی عطار و به سفارش صدا و سیمای خراسان رضوی ساخته شده است و دوم آذر ماه امسال در سینما مهر کوهسنگی اکران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، دیدار مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی با خانواده شهید محسن امیرکانیان دیدار کرد.

در این دیدار، محمد عقیلی عطار، کارگردان مستند «تنها در ماووت» درباره شکل‌ گیری ایده تولید این اثر گفت: احساس نزدیکی به شخصیت شهید و شباهت‌ هایی که میان زندگی خود و ایشان می‌ دیدم، در کنار عنایت معنوی شهید، انگیزه اصلی من برای روایت زندگی این شهید بزرگوار بود.

او ادامه داد: مستند تنها در ماووت یک اثر ۳۸ دقیقه ای درباره زندگی شهید محسن امیرکانیان است که طی یک سال و نیم ساخته شد.

شهید محسن امیرکانیان از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که در جریان عملیات آزادسازی خرمشهر، پس از مجروحیت و قطع دست چپ، به درجه جانبازی نائل شد و سرانجام در ۲۰ آبان ۱۳۶۶ در منطقه ماووت به خیل شهدای والامقام پیوست.