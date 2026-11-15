به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایشگاه نقاشی خانم فرزانه الوند بانوی ناشنوای قمی با عنوان روایتگر جهان دیدنی سکوت در نگارستان شهید آوینی برپا شد.

این هنرمند از سن شانزده سالگی به علت یک بیماری، شنوایی خود را از دست داد و از ناحیه سمت چپ بدن هم دچار محدودیت‌های حرکتی شد، اما تلاش برای رشد و ترقی باعث شد تا از شش سال پیش وارد عرصه نقاشی با سیاه قلم شود.

فرزانه الوند با گذراندن دوره‌های نقاشی توانست نمایشگاهی از آثار خود را در نگارستان شهید آوینی برپا کند.