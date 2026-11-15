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۳۹۸ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی در آذربایجان غربی از امروز تحت پوشش توزیع شیر قرار گرفتند تا گامی در جهت سلامت نسل آینده برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، طرح توزیع شیر رایگان و اقلام مغذی در مدارس ابتدایی آذربایجان غربی بهطور رسمی آغاز شد تا گامی مهم در جهت ارتقای وضعیت سلامت و تغذیه آیندهسازان استان برداشته شود.
علیاکبر صمیمی در آیین آغاز این طرح با اشاره به اهمیت توجه به سلامت جسمی و فکری کودکان در سنین رشد گفت: برای ۳۹۸ هزار دانشآموز در سطح استان، برنامهریزیهای دقیقی انجام گرفته است تا در قالب ۸ نوبت تغذیه در ماه، نیازهای تغذیهای این قشر به صورت هدفمند تامین شود.
وی افزود: از مجموع ۸ نوبت تغذیه در نظر گرفته شده برای هر ماه، ۶ نوبت به توزیع شیر رایگان و ۲ نوبت به توزیع بیسکویت سبوسدار اختصاص یافته است تا بستهای کامل و متناسب با استانداردهای سلامت دانشآموزی در اختیار کودکان قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی تصریح کرد: سرمایهگذاری در حوزه تغذیه مدارس، در واقع سرمایهگذاری برای ارتقای سطح یادگیری، تمرکز و پویایی دانشآموزان در کلاسهای درس است و آموزش و پرورش استان با تمام توان برای استمرار منظم این روند تلاش خواهد کرد.