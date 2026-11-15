به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، طرح توزیع شیر رایگان و اقلام مغذی در مدارس ابتدایی آذربایجان غربی به‌طور رسمی آغاز شد تا گامی مهم در جهت ارتقای وضعیت سلامت و تغذیه آینده‌سازان استان برداشته شود.

علی‌اکبر صمیمی در آیین آغاز این طرح با اشاره به اهمیت توجه به سلامت جسمی و فکری کودکان در سنین رشد گفت: برای ۳۹۸ هزار دانش‌آموز در سطح استان، برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام گرفته است تا در قالب ۸ نوبت تغذیه در ماه، نیاز‌های تغذیه‌ای این قشر به صورت هدفمند تامین شود.

وی افزود: از مجموع ۸ نوبت تغذیه در نظر گرفته شده برای هر ماه، ۶ نوبت به توزیع شیر رایگان و ۲ نوبت به توزیع بیسکویت سبوس‌دار اختصاص یافته است تا بسته‌ای کامل و متناسب با استاندارد‌های سلامت دانش‌آموزی در اختیار کودکان قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه تغذیه مدارس، در واقع سرمایه‌گذاری برای ارتقای سطح یادگیری، تمرکز و پویایی دانش‌آموزان در کلاس‌های درس است و آموزش و پرورش استان با تمام توان برای استمرار منظم این روند تلاش خواهد کرد.