معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از اجرای پروژه نوسازی بیمارستان طرفه با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تأمین ایمنی بیماران خبر داد و گفت: در دوره اجرای این پروژه، بخشی از خدمات بیمارستان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل می‌شود تا ارایه خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیف‌اله مرادی درباره پروژه احداث ساختمان جدید بیمارستان طرفه اظهار کرد: بیمارستان طرفه با قدمت بیش از ۸۰ سال، با محدودیت‌هایی مواجه است، برای بهره‌برداری صحیح از این فضا و نوسازی بیمارستان، پس از تلاش‌های بسیار و همکاری نزدیک وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، موفق شدیم در اواخر سال گذشته بر این اساس مجوز کمیسیون ماده ۲۳ را اخذ کنیم.

وی افزود: این مجوز شامل دو بخش استفاده از بیمارستان به عنوان مرکز تخصصی چشم‌پزشکی و مشارکت دولت و بخش خصوصی در تامین اعتبارات ساخت‌وساز است.

دکتر مرادی با تاکید بر این که پیگیری‌های دانشگاه و برگزاری جلسات متعدد روند پیشبرد پروژه ساخت و نوسازی بیمارستان جدید طرفه را سرعت بخشیده است، خاطرنشان کرد: حفظ امنیت بیماران، همکاران و ارایه خدمت باکیفیت در فضایی جدید و استاندارد اولویت دانشگاه است.

وی با اشاره به دستور دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای جابه‌جایی بخش‌های بیمارستان طرفه به دلیل مخاطرات و ناایمنی ساختمان، گفت: این موضوع ضرورت تسریع در روند جابه‌جایی را دوچندان کرده است و ما به عنوان یکی از مراجع مهم سلامت جامعه، نباید در محیطی که از ایمنی لازم برخوردار نیست به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

دکتر مرادی تاکید کرد: هدف نهایی ایجاد بیمارستانی مدرن و با ظرفیت بالاتر است که بتواند در آینده خدماتی گسترده‌تر و باکیفیت‌تر را به شهروندان ارایه دهد.

پس از تکمیل پروژه، بیمارستان طرفه به محل خود باز می‌گردد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه افزود: پس از تکمیل پروژه، بیمارستان طرفه به همان شکل و با همان سطح خدمات و احتمالا با توسعه بیشتر به محل خود باز خواهد گشت و خدمت سلامت را با کیفیت‌تر به مردم ارایه خواهد داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با اشاره به محدودیت‌های فیزیکی بیمارستان طرفه افزود: متراژ محدود ساختمان فعلی امکان ساخت‌وساز در محوطه بیمارستان را نمی‌دهد، از سوی دیگر با توجه به گزارش‌های مربوط به وضعیت ساختمان و ضرورت حفظ ایمنی بیماران و کادر درمان، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تصمیم گرفته‌اند فرآیند جابه‌جایی را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

به گفته دکتر مرادی در حال حاضر خدمات بخش‌های غیر از چشم پزشکی در بیمارستان طرفه به دلیل مسائل ایمنی محدود شده‌اند و تمرکز اصلی بر ارایه خدمت چشم‌پزشکی در این بیمارستان است.

استمرار خدمات درمانی بیمارستان طرفه در زمان نوسازی

دکتر مرادی گفت: تا زمان تکمیل ساخت بیمارستان جدید، چشم‌پزشکی بیمارستان طرفه به صورت موقت در بیمارستان شهدای تجریش مستقر شود تا وقفه‌ای در ارایه خدمات ایجاد نشود، پیش‌بینی می‌کنیم که فرآیند انتقال و استقرار این خدمات در بیمارستان شهدای تجریش طی هفته‌های آینده تکمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: از تمامی همکاران و اعضای هیئت علمی می‌خواهیم با صبوری و همکاری، در این مسیر همراه ما باشند.