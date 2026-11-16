ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی در تعهد راه و شهرسازی استان اصفهان برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از تعهد تأمین حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در استان خبر داد و بر تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان واجد شرایط و تکمیل مراحل قانونی واگذاری زمین در شهرستان‌ها تأکید کرد.

حمیدرضا فلاح‌چم‌آسمانی در نشست پایش عملکرد شهرستان‌های استان در حوزه تأمین مسکن ایثارگران و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک با بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی در استان بر عهده مجموعه راه و شهرسازی استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت اراضی موجود افزود: ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها باید با شناسایی زمین‌های قابل واگذاری، متقاضیان واجد شرایط را تعیین تکلیف کنند و موانع اجرایی موجود را با جدیت پیگیری کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، تأمین زمین در محل سکونت خانواده‌های ایثارگر را از اولویت‌های این برنامه دانست و گفت: باید از ابتدای طراحی و تفکیک اراضی، سهم این خانواده‌ها پیش‌بینی شود تا امکان تأمین مسکن آنان در شهر محل زندگی‌شان فراهم شود.

فلاح‌چم‌آسمانی همچنین از قرار گرفتن ظرفیت مجتمع ۷۳ هکتاری شاهین‌شهر برای تأمین مسکن خانواده‌های ایثارگر بومی این شهر و شهرستان‌های همجوار در دستور کار خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه تخصیص زمین و برگزاری قرعه‌کشی به‌تنهایی به معنای تکمیل فرایند واگذاری نیست، افزود: تصویب در هیئت نمایندگی، تنظیم قرارداد و تحویل قرارداد واگذاری به متقاضیان نیز باید از سوی ادارات شهرستانی پیگیری شود.

وی تسهیل شرایط پرداخت و بررسی امکان تقسیط مبالغ کارشناسی را از دیگر ضرورت‌های این طرح برشمرد و خواستار توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌های ایثارگر در فرایند واگذاری زمین شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ هزار نفر از خانواده‌های ایثارگران در کشور همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت مسکن خود هستند، بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات استان‌ها تأکید کرد.

فلاح‌چم‌آسمانی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تأمین مسکن خانواده‌های دارای دو معلول را از دیگر اولویت‌های این اداره‌کل دانست و خواستار پالایش اطلاعات متقاضیان، رفع مغایرت‌های آماری و تکمیل مراحل واگذاری شد.

این نشست با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، معاونان اداره‌کل راه و شهرسازی و رؤسای ادارات راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲۸ شهرستان استان برگزار شد.