۴۰ دانش‌ آموز دختر بردسکن در قالب کاروان راهیان نور، به مدت یک هفته به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه بردسکن گفت: ۴۰ دانش‌آموز دختر بردسکنی در قالب کاروانی با عنوان «امیرعلی حاجی‌ زاده» برای حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور و آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت، به مدت یک هفته عازم سرزمین‌های نور شدند.

سرهنگ علیرضا جنیدی از تلاش متولیان برگزاری و اعزام دانش‌ آموزان قدردانی کرد وابراز امیدواری کرد: دختران دانش‌ آموز با الگو قرار دادن حضرت فاطمه زهرا (س) و سیره شهدا، در مسیر ایمان، عفاف، علم‌ آموزی و مسئولیت‌ پذیری گام بردارند.

حبیب‌ الله حاجی‌ زاده، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن نیز در مراسم بدرقه این دانش آموزان اظهار کرد: دانش‌ آموزان با تلاش در سنگر علم و دانش، تحصیل، تعهد و مسئولیت‌ پذیری می‌ توانند ادامه‌ دهنده راه شهدا باشند و برای آینده کشور نقش‌ آفرینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهداست و حضور در این سرزمین‌ ها فرصت ارزشمندی برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ مقاومت و انتقال این ارزش‌ ها به نسل‌ های آینده است.

این اردوی فرهنگی و تربیتی با همکاری سپاه پاسداران، مدیریت آموزش و پرورش و بسیج دانش‌آموزی خواهران شهرستان بردسکن برگزار می‌ شود.

این کاروان با عنوان «امیرعلی حاجی‌زاده» نام‌گذاری شده است و دانش‌ آموزان پیش از آغاز سفر، پس از ادای احترام به مقام شامخ دو شهید گمنام، با بدرقه معاون فرماندار، فرمانده سپاه و جمعی از رؤسای ادارات بردسکن عازم سرزمین‌ های نور شدند.

در این مراسم همچنین یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، شهدای دانش‌آموز و شهدای دانش‌آموز میناب گرامی داشته شد.