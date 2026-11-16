پنج دستگاه مکنده برگ با هدف مکانیزه‌کردن جمع‌آوری برگ‌های پاییزی و جایگزینی بلوور‌هایا دستگاه دمنده در معابر شهری اصفهان طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هادی اسحاقیان مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان گفت: پنج دستگاه مکنده برگ با طراحی کارشناسان سازمان خدمات موتوری و مشارکت یک شرکت تولیدکننده داخلی ساخته شده و از این تجهیزات نیز رونمایی شده است.

وی با اشاره به شکایت شهروندان از صدای زیاد و انتشار آلاینده‌های بلوور‌ها افزود: دستگاه‌های جدید با بهره‌گیری از سامانه مکش و لوله‌های خرطومی، قدرت مکش بالایی دارند و می‌توانند برگ‌های پاییزی را از معابر، جوی‌ها و مادی‌ها جمع‌آوری کنند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان، تکریم نیرو‌های کارگری و کاهش مشکلات ناشی از فعالیت تجهیزات قدیمی را از اهداف طراحی این دستگاه‌ها برشمرد و ابراز امیدواری کرد با به‌کارگیری این ماشین‌آلات، جمع‌آوری برگ‌های پاییزی به‌صورت کامل مکانیزه انجام شود.

اسحاقیان همچنین از خرید یک دستگاه جنتکس و مکنده آب‌های سطحی برای افزایش آمادگی در برابر بارش‌های پاییزی و زمستانی خبر داد و گفت: خرید دو دستگاه نمک‌پاش نیز در دستور کار قرار دارد و طی یک ماه آینده انجام می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان در حوزه پشتیبانی ماشینی خدمات شهری افزود: بیش از ۹۰ درصد کارکنان این سازمان را کارگران و رانندگان تشکیل می‌دهند که به‌صورت شبانه‌روزی در بخش‌های مختلف از جمله جمع‌آوری پسماند، نظافت شهری و خدمات ماشینی فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با بیان اینکه عملیات نظافت شهری از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح ادامه دارد، اظهار کرد: نظافت بزرگراه‌ها و رینگ‌های ترافیکی نیز تا ساعت ۱۰ یا ۱۱ صبح انجام می‌شود و برای نظافت معابر، یک نوبت کاری عصر هم پیش‌بینی شده است.

اسحاقیان همچنین با اشاره به مشارکت ماشین‌آلات و رانندگان این سازمان در جمع‌آوری نخاله و فعالیت‌های عمرانی شهر گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از رانندگان متخصص و نیرو‌های دارای دانش فنی، کیفیت و کارآمدی خدمات شهری را ارتقا دهیم.