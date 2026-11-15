در مراسمی با حضور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور، سامانه جدید «ثبتیرا» با هدف کاهش مراجعات حضوری به دفاتر اسناد رسمی به صورت آزمایشی فعالیت خود را در استان قم آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسمی با حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور، سامانه جدید «ثبتیرا» با هدف کاهش مراجعات حضوری به دفاتر اسناد رسمی به صورت آزمایشی فعالیت خود را در استان آغاز کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قم هم با اشاره به آغاز فعالیت آزمایشی این سامانه گفت: سامانه «ثبتیرا» با هدف اصلی کاهش مراجعات حضوری غیرضروری به دفاتر ثبت اسناد رسمی از طریق ارائه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری صورت می‌گیرد.

محمدرضا محامد افزود: با راه اندازی کامل این سامانه، مراحل تنظیم اسناد به شیوه‌ای انجام خواهد شد تا کمترین مراجعه به دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و مراجعه کننده برای ثبت اسناد می‌تواند از طریق این سامانه مدارک خود را ثبت کند و دفتر ثبت اسناد این مدارک را دریافت کند و تنظیم سند را انجام دهد.

وی افزود: در مرحله اول خدمات غیر حضوری، ثبت اسناد خودرو و خدمات مختلف اداری با استفاده از این سامانه ارائه خواهد شد و در مرحله دوم تا چند هفته آینده خدمات مرتبط با ثبت اسناد ملکی به صورت غیر حضوری خواهد بود.