به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا قاری‌قرآن در هفتمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل‌ونقل استان در سال ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت رفع نواقص جاده‌های استان و ایمن‌سازی محور‌های حادثه‌خیز گفت: ایمنی جاده‌ها فقط به اصلاح آسفالت و مسیر محدود نمی‌شود، بلکه باید زیرساخت‌های لازم برای توقف و استراحت رانندگان، امکانات خدماتی و تجهیزات امدادی نیز فراهم باشد تا سفر ایمن‌تری برای مردم رقم بخورد.

وی با اشاره به کمبود مجتمع‌های خدماتی و استراحتگاهی در برخی آزادراه‌های استان تاکید کرد: در بعضی مسیر‌های پرتردد، فاصله میان مجتمع‌های خدماتی زیاد است و این موضوع نیاز رانندگان به توقف و استراحت را با مشکل مواجه می‌کند. لازم است مکان‌های مناسبی برای ایجاد توقفگاه‌های جدید شناسایی شود، البته در انتخاب این محل‌ها باید فاصله ایمن از مسیر اصلی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت پذیرش خودرو‌ها و مسافران مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت پیگیری نواقص محور‌های مواصلاتی افزود: نباید با انجام بخشی از عملیات عمرانی، پیگیری سایر مشکلات یک مسیر متوقف شود. طرح‌های ایمن‌سازی باید تا زمان رفع کامل نواقص ادامه پیدا کنند و دستگاه‌های مسئول برای به سرانجام رساندن این اقدامات پاسخگو باشند.

قاری‌قرآن با اشاره به برخی مشکلات محور زواره بیان کرد: کمبود شانه راه، ضعف علائم هشداردهنده و نارسایی خط‌کشی در بعضی مقاطع این محور از جمله مواردی است که باید برطرف شود. دستگاه‌های متولی لازم است این مشکلات را جدی بگیرند و اقدامات لازم را برای کاهش خطر تصادفات در این مسیر انجام دهند.

وی همچنین درباره محور کاشان ـ قم گفت: بخشی از مشکلات این محور باید از طریق دستگاه‌های ملی پیگیری شود و لازم است مکاتبات و درخواست‌های باقی‌مانده تعیین تکلیف شوند. از طرف دیگر، عملیات خط‌کشی و اقدامات تکمیلی برای ارتقای ایمنی این مسیر نیز باید ادامه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح زمستانی اعلام کرد: با توجه به احتمال بارندگی، برف، یخبندان و لغزندگی جاده‌ها، هماهنگی میان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، راهداری و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید از هم‌اکنون انجام شود تا در زمان بروز شرایط نامساعد جوی، مشکلی در مدیریت محور‌های مواصلاتی ایجاد نشود.

قاری‌قرآن با اشاره به تجربه سال گذشته در اجرای برنامه‌های زمستانی بیان کرد: سال گذشته برنامه‌های هماهنگی در پنج منطقه با محوریت فرمانداری‌ها اجرا شد و برای امسال نیز باید نقاط آسیب‌پذیر از قبل شناسایی شوند. همچنین لازم است تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز پیش‌بینی، نیرو‌های عملیاتی سازماندهی و وظایف دستگاه‌های مسئول مشخص شود تا در زمان بارش‌ها و بروز شرایط بحرانی، اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، کاهش خطرات جاده‌ای، بهبود خدمات‌رسانی به مسافران و افزایش آمادگی استان برای مواجهه با حوادث احتمالی است و همه دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر، برای رفع مشکلات و تکمیل زیرساخت‌های ایمنی جاده‌ها اقدام کنند.