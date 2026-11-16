همزمان با ۲۵ آبان ۱۴۰۵ روز حماسه و ایثار اصفهان رژه موتوری جان فدایان از میدان امام خمینی اصفهان به سمت گلستان شهدا برگزار شد.

همزمان با گرامیداشت ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم همزمان با گرامیداشت ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار اصفهان، با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت با حضور جمعی از شرکت‌کنندگان، از مسیر‌های تعیین‌شده به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این رژه موتوری با حرکت به سمت گلستان شهدا، علاوه بر گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس، بار دیگر بر اهمیت حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید کردند.

۲۵ آبان در تقویم اصفهان یادآور تشییع پیکر مطهر ۳۷۰ شهید عملیات محرم در سال ۱۳۶۱ و نمادی از ایثار، مقاومت و حضور مردم این استان در دوران دفاع مقدس است.