به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد: جنگنده‌ها و نیرو‌های موشکی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۷۵ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق و اهداف غیرنظامی در پنج استان یمن انجام داده‌اند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن افزود: استان‌های صعده، تعز، لحج، الجوف و مأرب هدف این حملات قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد، این حملات با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون انجام شده که از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمده‌اند. همچنین حملات موشکی از منطقه نجران صورت گرفته است.

یحیی سریع تصریح کرد: این حملات به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده و مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها علیه یمن را به ۵۰۹۵ مورد رسانده است.

سخنگوی ارتش یمن، ادعای عربستان مبنی بر رهگیری دو پهپاد در آسمان مکه مکرمه و یک پهپاد در آسمان مدینه منوره را رد.

وی این ادعای سعودی‌ها را «دروغ و افترا» خواند و گفت عملیات ارتش یمن فقط تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌دهد.

یحیی سریع با انتقاد از پنهان شدن عربستان پشت مقدسات اسلامی، از این کشور خواست شکست در میدان نبرد را بپذیرد و از مقدسات اسلامی برای پوشاندن آن استفاده نکند.