سفر نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین به بخش مرکزی آبیک، سفری با دو محور روشن بود؛ دیدن ظرفیت‌های تولیدی و طرح‌های عمرانی از یک سو و شنیدن مستقیم دردِ مردم از سوی دیگر.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، دیروز در سفر به شهرستان آبیک از یک واحد تولید نخ، گلخانه و ایستگاه تقسیم آب بازدید کرد و در جریان طرح انتقال آب به استان قرار گرفت.

بهره‌برداری از محور راه روستایی زیاران ـ کذلک و امیرنان، دیدار با خانواده شهید احمد جعفری و حضور در گلزار شهدا از دیگر برنامه‌های این سفر بود. همچنین در نشست شورای اداری آبیک، مسائل منطقه از جمله محدودیت اراضی زیاران برای توسعه و ارائه خدمات عمومی بررسی شد.