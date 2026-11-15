به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، از جمله اهداف اجرای طرح ساماندهی کارت‌های سوخت است؛ طرحی که در کنار ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی، دغدغه‌هایی را هم در خصوص نحوه دسترسی مردم به سوخت و هزینه‌های آن ایجاد کرده است.

با اجرای این طرح چگونه می‌توان مصرف سوخت را مدیریت کرد، بدون آنکه فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد شود.

این موضوع در گزارشی که دیدگاه مردم و پیشنهاد‌های آن‌ها را در خصوص مدیریت مصرف سوخت مطرح می‌کند، بررسی شده است.