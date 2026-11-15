به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دویچه وله، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد: در پنجمین شنبه متوالی اعتراضات در این کشور، ۲۱۹ نفر در شهر‌های مختلف این کشور بازداشت شدند.

وزارت کشور فرانسه افزود: در سراسر کشور حدود ۱۰۶ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند که از این تعداد ۲۴ هزار نفرشان مربوط به تظاهرات پاریس بودند.

اتحادیه‌های دانشجویی شمار معترضان را ۲۰۰ هزار نفر برآورد کرد که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از آنان در پایتخت حضور داشته‌اند. در سراسر کشور ۷۰ هزار نیروی پلیس به کار گرفته شده بود.

در پاریس از جمله علیه لایحه‌ای تظاهرات شد که قرار است حمایت بیش‌تری از آن دسته از مأموران پلیس که از سلاح خود استفاده می‌کنند، فراهم کند.

گروه‌های دیگر نیز خواستار شرایط بهتر آموزشی، تقویت حقوق کودکان یا به طور کلی فرانسه‌ای بهتر بودند. این اعتراضات عمدتا به شکلی مسالمت‌آمیز برگزار شد.

با این حال، در پاریس، بوردو و نانت پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد. پیش از آن، برخی افراد اقدام به پرتاب مواد محترقه و کار‌های مشابه کرده بودند.

وزارت کشور از بازداشت ۲۱۹ نفر خبر داد. همچنین ۱۰ مأمور پلیس جراحات سطحی برداشتند.

اعتراضات سراسری فرانسه از سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) با اعتراض دانش‌آموزان به کمبود امکانات آموزشی و وضعیت مدارس آغاز شد و سپس با پیوستن اتحادیه‌های کارگری و جنبش جلیقه‌زردها، به اعتراضاتی گسترده‌تر علیه مشکلات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد. تجمعات روز ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) پنجمین شنبه متوالی اعتراضات در فرانسه بود.