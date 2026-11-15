به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دلسوختگان نخستین پیروزی خارج از خانه خود را در سالن فجر ساوه کسب کرد.

تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم عصر امروز در دیداری از هفته یازدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، به مصاف تیم سن‌ایچ ساوه رفت و با برتری ۲ بر ۱ برابر حریف خود، چهارمین برد فصل و نخستین پبروزی خارج از خانه را جشن گرفت.

محمدجواد سنگتراشان و آیدین رمضانی گلزنان نماینده قم در این بازی بود.

دلسوختگان با این پیروزی ۱۴ امتیازی شد و در رده هشتم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی ماند و سن ایچ هم با ۹ امتیاز در رده یازدهم قرار گرفت.

