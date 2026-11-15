تیم دائم پناه مشهد در یک بازی خانگی در چارچوب لیگ برتر فوتسال، مقابل حریف سیرجانی، بازی را وگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، در هفته یازدهم رقابت لیگ برتر فوتسال کشور تیم دائم پناه مشهد میزبان تیم صدر جدولی گهرزمین سیرجان بود.

این بازی از ساعت ۱۶ با حضور پرشور تماشاگران در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شد و در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به نفع تیم گهر زمین سیرجان به پایان رسید.

گل‌ های این بازی را سجاد یوسف‌ خواه، حسین طیبی و مهدی مهدی خواه برای گهر زمین سیرجان و مهدی جهانی و حمیدرضا مرادیان برای دائم‌ پناه مشهد به ثمر رساندند.