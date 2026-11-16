در نخستین نشست استانی شورای پیشگیری از جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی بر حمایت از معشیت نیروهای مسلح و تقویت اعتماد و همدلی میان فرماندهان و کارکنان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مرکزی در نخستین جلسه استانی شورای پیشگیری از وقوع جرم این سازمان، تقویت ارتباط فرماندهان با کارکنان و توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی نیرو‌های مسلح را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرم در این مجموعه عنوان کرد.

آجرلو با اشاره به برگزاری نخستین جلسه استانی شورای پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: در این نشست، راهکار‌های پیشگیری از نحوه ارتکاب جرائم در میان نیرو‌های مسلح مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، ضرورت برقراری ارتباط صمیمانه و عاطفی فرماندهان با کارکنان تحت امر است چراکه این ارتباط می‌تواند موجب افزایش اعتماد، همدلی و همراهی کارکنان با دستورات فرماندهان و در نهایت کاهش نرخ جرائم شود.

سرپرست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مرکزی، بازنگری و توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارکنان نیرو‌های مسلح را از دیگر محور‌های این نشست برشمرد و افزود: با توجه به اینکه کارکنان نیرو‌های مسلح در شرایط مختلف و مأموریت‌های حساس، همواره در خط مقدم خدمت و دفاع از کشور قرار دارند، حمایت و مساعدت بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی آنان و خانواده‌هایشان ضرورتی انکارناپذیر است.