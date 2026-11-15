تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر مقابل فولاد هرمزگان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال تیم گیتی‌پسند در اصفهان میزبان فولاد هرمزگان بود.

در نیمه نخست شاگردان محمد کشاورز در گیتی‌پسند بازی رو طوفانی آغاز کردند و با نتیجه ۴ بر صفر پیروز به رختکن رفتند.

در نیمه دوم تلاش فولاد هرمزگان برای جبران نتیجه اثری نداشت و گیتی‌پسند با به ثمر رساندن یک گل دیگر، در پایان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی دست پیدا کرد.

سعید احمدعباسی (۲) علی اکرمی، محمدحسین درخشانی و مهیار پورقلی گل‌های نماینده اصفهان در این دیدار را به ثمر رساندند.

به این ترتیب، گیتی‌پسند پنجمین برد خود در لیگ برتر را به دست آورد و با ۱۹ امتیاز به رده پنجم جدول صعود کرد، فولاد هرمزگان نیز به رده ششم رفت.

در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال تیم گیتی‌پسند اصفهان روز جمعه ۲۹ آبان ماه مهمان دلسوختگان قم خواهد بود.