تیم والیبال مردان مس رفسنجان در نخستین دیدار خود در فصل جاری لیگ برتر مردان، با نمایشی جنگنده، نتیجه را سه بر دو به صنعتگران امید واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان تیم والیبال مردان مس رفسنجان، عصر امروز در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان، میزبان صنعتگران امید بودند؛ مسابقه‌ای که با تلاش مسی‌ها برای رسیدن به پیروزی، در پنج ست دنبال شد.

ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود صنعتگران امید پایان یافت، اما مسی‌ها در ست دوم با عملکردی مقتدرانه، ۲۵ بر ۱۶ پیروز شدند تا مسابقه به تساوی کشیده شود.

در ست سوم، تیم میهمان با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ به برتری رسید. با این حال، مسی‌ها بار دیگر به بازی برگشتند و با پیروزی ۲۵ بر ۲۱ در ست چهارم، اجازه ندادند کار در چهار ست تمام شود.

در ست پنجم و تعیین‌کننده، تلاش نارنجی‌پوشان برای تکمیل بازگشت به پیروزی نرسید و صنعتگران امید با برتری ۱۵ بر ۱۲، نتیجه نهایی را سه بر دو به سود خود رقم زد.

شاگردان یعقوبی در هفته پنجم این رقابت‌ها چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه میهمان پیکان تهران خواهند بود.