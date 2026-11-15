طرح چهره‌به‌چهره پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه با هدف افزایش آگاهی عمومی، تبیین اهمیت پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه و تقویت مشارکت اهالی در صیانت از سلامت و امنیت اجتماعی در روستا‌های هلیلان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح چهره‌به‌چهره پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، فرماندار شهرستان هلیلان، و رؤسای ادارات شهرستان با هدف افزایش آگاهی عمومی، تبیین اهمیت پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه و تقویت مشارکت اهالی در صیانت از سلامت و امنیت اجتماعی برگزار شد؛ در اجرای طرح، مسئولان با حضور در میان مردم و گفت‌وگوی مستقیم با روستائیان؛ بر نقش آگاهی‌بخشی و همراهی جامعه محلی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند.

طرح‌های چهره‌به‌چهره با فراهم کردن امکان گفت‌وگوی بی‌واسطه میان مسئولان و مردم، زمینه طرح دیدگاه‌ها و انتقال پیام‌های پیشگیرانه را فراهم می‌کند.

حضور مسئولان شهرستانی و استانی در روستا‌ها نیز می‌تواند به تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مردم در مسیر پیشگیری و حل مسائل اجتماعی کمک کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و فرماندار شهرستان هلیلان، به‌همراه رؤسای ادارات، در این برنامه بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کردند.