نماینده فوتسال قزوین در هفته یازدهم لیگ برتر، در دیداری خانگی مغلوب تیم نگین تندیس قرچک شد و جایگاه خود را در قعر جدول تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم «پردیس شهید شیری قزوین» عصر امروز در دیداری از هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال، در خانه به مصاف تیم «نگین تندیس قرچک» رفت.

این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود میهمان به پایان رسید تا نماینده قزوین دست خالی زمین را ترک کند. با ثبت این نتیجه، پردیس شهید شیری همچنان در قعر جدول رده‌بندی رقابت‌ها باقی ماند و وضعیت این تیم در ادامه فصل دشوارتر شد.