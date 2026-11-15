استاندار خراسان جنوبی در دیدار با جمعی از سرمایه‌گذاران حوزه‌های معدنی، صنعتی و گردشگری، بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، تسریع در تأمین زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران برای تکمیل و توسعه طرح‌های اقتصادی استان تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند خراسان جنوبی در بخش‌های معدن، صنعت و گردشگری گفت: توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، از اولویت‌های مهم استان است و دستگاه‌های اجرایی باید با تعامل و همکاری، موانع پیش‌روی سرمایه گذاران را برطرف کنند.

هاشمی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری، به ویژه مسائل مربوط به ایمنی، زیرساخت‌های گازرسانی و تأمین تسهیلات، بر ضرورت بررسی کارشناسی و پیگیری این موضوعات تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف مسائل و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا شد.

وی همچنین در خصوص خطر ریزش سنگ‌های بزرگ در محدوده یکی از مجتمع‌های گردشگری، بر بررسی فوری موضوع از سوی دستگاه‌های مرتبط، به ویژه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و دفتر فنی استانداری، با هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی تأکید کرد.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه، با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز طرح‌های گردشگری، موضوع گازرسانی به این مجموعه را نیز قابل پیگیری دانست و بر بررسی راهکار‌های اجرایی و ظرفیت‌های قانونی برای کمک به سرمایه‌گذار تأکید کرد.

هاشمی در بخش دیگری از این دیدار، مسائل واحد‌های صنعتی در حوزه محیط زیست و رفع آلایندگی را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت تعامل میان واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های نظارتی، رعایت ضوابط زیست‌محیطی و بررسی مستندات و گزارش‌های کارشناسی برای رفع اختلافات تأکید کرد.

وی همچنین مشکلات فعالان صنعتی در زمینه تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و موانع بانکی را مورد بررسی قرار داد و بر پیگیری درخواست‌های تسهیلاتی و تعامل با شبکه بانکی برای حمایت از تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

در این نشست، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز ضمن تشریح مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌های خود، درخواست‌ها و پیشنهادهایشان را در حوزه تأمین زیرساخت، تسهیلات بانکی، مسائل زیست‌محیطی و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها مطرح کردند و مسئولان دستگاه‌های اجرایی حاضر نیز توضیحات و راهکار‌های پیشنهادی خود را ارائه دادند.